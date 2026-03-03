Трамп заявил, что уже "слишком поздно" вести переговоры с Ираном

Фото: depositphotos/actionsports

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном уже слишком поздно. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам президента США, Тегеран захотел возобновить диалог с Вашингтоном, но он отказался. Трамп подчеркнул, что иранской противовоздушной обороны, военно-воздушных и военно-морских сил, а также руководства "больше нет".



Израиль и Соединенные Штаты начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Республика ответила атакой по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке.

В Тегеране подчеркивали, что не будут вести никаких переговоров с Вашингтоном. В частности, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявлял, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами" и теперь боится "дальнейших потерь среди американских войск".

