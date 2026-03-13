Пилот "Мерседеса" Расселл выиграл квалификацию к спринту "Формулы-1" в Китае

Фото: ТАСС/AP/Andy Wong

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл победил в квалификации к спринтерской гонке Гран-при Китая "Формулы-1". Соревнования проходят на автодроме в Шанхае.

Результат лучшего круга Расселла составил 1 минуту 31,520 секунды. Вторым стал его партнер по команде Кими Антонелли (+0,289), а третьим – действующий чемпион "Формулы-1" Ландо Норрис из "Макларен" (+0,621).

В первой десятке также финишировали Льюис Хэмилтон ("Феррари"), Оскар Пиастри ("Макларен"), Шарль Леклер ("Феррари"), Пьер Гасли ("Альпин"), Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Оливер Берман ("Хаас") и Исак Хаджар ("Ред Булл").

Спринт Гран-при Китая пройдет в субботу, 14 марта. В этот же день состоится квалификация к воскресной гонке.

СМИ ранее сообщали, что "Формула-1" может отменить этапы чемпионата мира в странах Персидского залива из-за конфликта на Ближнем Востоке. В апреле соревнования планировалось провести в Бахрейне и Саудовской Аравии, но обе страны попали под удары после обострения ситуации.

Решение о проведении этих гонок примут до конца марта. При невозможности их организации чемпионат мира могут сократить до 22 гонок.