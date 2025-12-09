09 декабря, 18:57Спорт
Советник "Ред Булла" Хельмут Марко ушел из команды "Формулы-1" после 20 лет работы
Фото: AP Photo/Darko Bandic
Советник команды "Ред Булл" "Формулы-1" Хельмут Марко покинул свой 20-летний пост, сообщили в пресс-службе команды, передает ТАСС .
82-летний специалист работал в команде с 2005 года. На протяжении этого времени он отвечал за развитие молодежной программы поддержки пилотов и влияние на формирование составов основной и дочерней команд.
Воспитанники Марко за 20 лет выиграли 8 титулов в общем зачете пилотов, 118 гонок и 96 поул-позиций.
"Ред Булл" выступает в "Формуле-1" с 2005 года. За это время коллектив шесть раз получал Кубок конструкторов. В составе команды четырежды чемпионами мира становились Макс Ферстаппен и немец Себастьян Феттель.
Ранее, в 2024 году, "Ред Булл" покинули главный конструктор Эдриан Ньюи и спортивный директор Джонатан Уиттли, а в июле 2025-го был уволен руководитель команды Кристиан Хорнер.
Хорнер досрочно покинул команду, поскольку его контракт был рассчитан до 2030 года. Новым руководителем назначен Лоран Мекис, который ранее возглавлял Racing Bulls.