Советник "Ред Булла" Хельмут Марко ушел из команды "Формулы-1" после 20 лет работы

Фото: AP Photo/Darko Bandic

Советник команды "Ред Булл" "Формулы-1" Хельмут Марко покинул свой 20-летний пост, сообщили в пресс-службе команды, передает ТАСС .

82-летний специалист работал в команде с 2005 года. На протяжении этого времени он отвечал за развитие молодежной программы поддержки пилотов и влияние на формирование составов основной и дочерней команд.

Воспитанники Марко за 20 лет выиграли 8 титулов в общем зачете пилотов, 118 гонок и 96 поул-позиций.

"Ред Булл" выступает в "Формуле-1" с 2005 года. За это время коллектив шесть раз получал Кубок конструкторов. В составе команды четырежды чемпионами мира становились Макс Ферстаппен и немец Себастьян Феттель.

Ранее, в 2024 году, "Ред Булл" покинули главный конструктор Эдриан Ньюи и спортивный директор Джонатан Уиттли, а в июле 2025-го был уволен руководитель команды Кристиан Хорнер.

Хорнер досрочно покинул команду, поскольку его контракт был рассчитан до 2030 года. Новым руководителем назначен Лоран Мекис, который ранее возглавлял Racing Bulls.