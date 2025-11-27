27 ноября, 10:29Политика
Первый российский пилот "Формулы-1" Петров внесен в базу "Миротворца"
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Виталий Петров, ставший первым россиянином в истории чемпионата мира "Формулы-1", добавлен в базу "Миротворец", сообщает News.ru.
Гонщику приписывают "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Петрову 41 год. Он родился в Выборге и получил прозвище Выборгская ракета. В главной автогоночной серии мира спортсмен выступал с 2010 по 2012 год, представляя команды "Рено" и "Катерхэм". Одним из его самых заметных результатов стало третье место на Гран-при Австралии в 2011 году.
Ранее в список ресурса попали фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева. Спортсменок обвинили в "посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в публичной поддержке специальной военной операции.
В базу до этого был добавлен и трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов. По данным ресурса, причиной включения стали аналогичные обвинения.
Читайте также
- Мединский отреагировал на отмену Украиной имен российских императоров
- Певица Буланова прокомментировала свое появление в базе "Миротворца"