Первый российский пилот "Формулы-1" Петров внесен в базу "Миротворца"

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Виталий Петров, ставший первым россиянином в истории чемпионата мира "Формулы-1", добавлен в базу "Миротворец", сообщает News.ru.

Гонщику приписывают "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Петрову 41 год. Он родился в Выборге и получил прозвище Выборгская ракета. В главной автогоночной серии мира спортсмен выступал с 2010 по 2012 год, представляя команды "Рено" и "Катерхэм". Одним из его самых заметных результатов стало третье место на Гран-при Австралии в 2011 году.

Ранее в список ресурса попали фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева. Спортсменок обвинили в "посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в публичной поддержке специальной военной операции.

В базу до этого был добавлен и трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов. По данным ресурса, причиной включения стали аналогичные обвинения.