Фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева внесены в базу "Миротворца"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева внесены в реестр украинской базы "Миротворец". Это следует из информации, которая размещена на сайте ресурса.

Девушек обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке спецоперации.

18-летняя Горбачева в прошлом году завоевала бронзу чемпионата России. Помимо этого, она является победителем и призером этапов Гран-при России.

Ее ровесница Петросян занимается в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Она дважды выигрывала чемпионат России и трижды – российский финал Гран-при.

В сентябре 2025 года спортсменка квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года. В ходе отборочного турнира в Пекине Петросян заняла первое место, набрав 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ.

