Фигуристка Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Фигуристка Аделия Петросян во второй раз стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании, передает ТАСС.

По сумме короткой и произвольной программ спортсменке удалось набрать 262,92 балла (85,78 и 177,14 соответственно).

Серебро смогла завоевать Дарья Садкова, которая получила 234,69 балла (73,15 и 161,54). Замыкающей в тройке лучших стала Алина Горбачева. Ее выступление было оценено в 223,92 балла (77,57 и 146,35).

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян и белорусов к участию в олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Речь идет о соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. При этом российских фигуристов не допустят к участию в командном турнире.

Глава Минспорта и Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев назвал это решение союза важным шагом для возвращения россиян в мировой спорт. По его словам, этот процесс будет сложным. Он потребует времени, усилий и единства российского сообщества.

