Фигурист Денис Ходыкин заявил о завершении спортивной карьеры

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Российский фигурист Денис Ходыкин решил завершить спортивную карьеру. Об этом он рассказал ТАСС.

Спортсмену 25 лет. С сезона-2017/18 он выступал в паре с Дарьей Павлюченко, с которой стал чемпионом мира среди юниоров в 2018 году. В 2020 году он завоевал бронзу чемпионата Европы. Также фигурист является двукратным бронзовым призером чемпионатов России (2020 и 2021 годы).

В начале прошлого сезона Ходыкин начал тренироваться с Таисией Собининой.

Ранее о завершении своей спортивной карьеры сообщили сестры Дина и Арина Аверины. На счету серебряного призера Игр в Токио Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 – чемпионкой Европы.

Кроме того, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин также заявил, что завершает свою карьеру. Фигурист объявил о своем решении после проката произвольной программы на Спартакиаде сильнейших.

