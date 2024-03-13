Биатлонист Евгений Гараничев объявил о завершении карьеры

Фото: ТАСС/ЕРА/MARTIN DIVISEK

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, биатлонист Евгений Гараничев завершит карьеру после нынешнего сезона, передает ТАСС.

Спортсмен объяснил, что в течение 3 лет после перенесенного коронавируса у него были проблемы со здоровьем. У биатлониста также возникали инфекции и заболевания, из-за чего приходилось постоянно заново набирать форму.

"Я решил для себя, что это будет мой последний сезон, после которого я завершаю свою спортивную карьеру", – объявил Гараничев.

Ранее о завершении своей спортивной карьеры сообщили сестры Дина и Арина Аверины. На счету серебряного призера Игр в Токио Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 – чемпионкой Европы.

До этого серебряный призер чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин также заявил, что завершает свою карьеру. Фигурист объявил о своем решении после проката произвольной программы на Спартакиаде сильнейших. В короткой программе он набрал 81,05 балла и встал на 10-е место.

Камилу Валиеву исключили из состава сборной России