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07 марта, 17:40

Спорт

"За гранью разумного": как в РФ оценили отстранение Винер от мировых соревнований

Главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер на два года отстранили от участия в международных соревнованиях. Поводом стали публичные высказывания главного тренера национальной сборной о несправедливом судействе "художниц" на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Рассказываем подробности, а также как на случившееся отреагировала спортивная общественность.

Отстранение от соревнований

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Решение по отстранению Ирины Винер было принято Дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики (GEF). Президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главному тренеру сборной РФ запретили на протяжении двух лет каким-либо образом принимать участие в соревнованиях, которые проходят на мировом уровне. Об этом говорится в заявлении на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Поводом к отстранению стали заявления Винер после Олимпиады-2020 в Токио, а также последующий недопуск в 2021 году россиянки Натальи Кузьминой к перевыборам в технический комитет FIG.

Разбирательства в отношении Ирины Винер начались после Олимпийских игр в Токио. Тогда российские гимнастки впервые с 1996 года остались без золотых медалей. В частности, Дина Аверина уступила первенство спортсменке из Израиля Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту. Винер резко высказывалась в СМИ о судействе. В частности, заявила, что ее подопечных оценили несправедливо, и назвала происходящее "диверсией". Эти высказывания FIG признала оскорбительными.

Российская сторона пыталась опротестовать оценки, но технический комитет под руководством Натальи Кузьминой не выявил предвзятости и нарушений со стороны судей. Россиянка занимала пост в FIG с 2013 года. Она должна была переизбираться от РФ в 2021 году. Однако ВФХГ сняла Кузьмину с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике. Это также стало причиной для разбирательства дисциплинарной комиссии.

В GEF считают, что Винер ответственна за нарушение правил Международной федерации гимнастики. Срок ее отстранения начнется через день после того, как отменят санкции, наложенные на сборную России из-за ситуации на Украине. Речь идет о запрете россиянам и белорусам выступать на соревнованиях по эгидой FIG.

Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения.
пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG)

Если санкции против спортсменов из РФ продлятся более пяти лет, то срок отстранения Винер пересмотрят. В заявлении также уточняется, что стороны имеют право на обжалование вердикта через апелляционный трибунал GEF. На это есть 21 день. Вместе с тем российская Федерация спортивной гимнастики (ФСГР) вместе с Винер обязаны выплатить 2 675 долларов за расходы на проведение дисциплинарного разбирательства.

"Цинизм не имеет границ"

Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В Федерации спортивной гимнастики России раскритиковали решение об отстранении Винер. Вопрос об апелляции будет зависеть от нее самой, добавил президент ФСГР Василий Титов. "Будет или не будет подана апелляция – зависит от Ирины Александровны (Винер. – Прим. ред.). Гипотетически такая возможность существует", – подчеркнул он.

Вместе с тем 7 марта стало известно, что Винер была удостоена благодарности президента РФ. Она выразила признательность Владимиру Путина за помощь отечественному спорту. Кроме того, поблагодарила всех за поддержку после отстранения.

Я очень благодарна всем, кто поддерживает... Выступили вчера Дмитрий Чернышенко, Татьяна Тарасова. Спасибо им за поддержку. Будем работать дальше.
Ирина Винер
президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал отстранение Винер очередным доказательством посягательства на независимость спорта. "Уже привычное пустословие, направленное на человека с бесспорным авторитетом в международном спорте, стандартная политика возвышения слабых за счет отстранения сильных. Цинизм наших западных коллег не имеет границ, и мы раз за разом наблюдаем их наивные решения, разрушающие масштабную мировую спортивную систему, выстраиваемую десятилетиями", – заявил он.

В свою очередь, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Винер нужно подавать апелляцию.

Это за гранью разумного. Они уже и не знают, что с нами делать, как обыгрывать россиян. Это самые настоящие санкции! <...> Не хотят видеть людей, которыми нельзя управлять, у которых есть свое мнение. Стараются избавиться от таких. Хочу пожелать Ирине Александровне здоровья, и плевать на них всех! А апелляцию надо подавать.
Татьяна Тарасова
заслуженный тренер СССР по фигурному катанию

До этого сообщалось, что за недопуск спортсменов от РФ и Белоруссии к Олимпийским играм 2024 года выступают 35 стран. Такими данными поделилась министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

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