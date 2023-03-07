"За гранью разумного": как в РФ оценили отстранение Винер от мировых соревнований

Главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер на два года отстранили от участия в международных соревнованиях. Поводом стали публичные высказывания главного тренера национальной сборной о несправедливом судействе "художниц" на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Рассказываем подробности, а также как на случившееся отреагировала спортивная общественность.
Отстранение от соревнований
Решение по отстранению Ирины Винер было принято Дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики (GEF). Президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главному тренеру сборной РФ запретили на протяжении двух лет каким-либо образом принимать участие в соревнованиях, которые проходят на мировом уровне. Об этом говорится в заявлении на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
Поводом к отстранению стали заявления Винер после Олимпиады-2020 в Токио, а также последующий недопуск в 2021 году россиянки Натальи Кузьминой к перевыборам в технический комитет FIG.
Российская сторона пыталась опротестовать оценки, но технический комитет под руководством Натальи Кузьминой не выявил предвзятости и нарушений со стороны судей. Россиянка занимала пост в FIG с 2013 года. Она должна была переизбираться от РФ в 2021 году. Однако ВФХГ сняла Кузьмину с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике. Это также стало причиной для разбирательства дисциплинарной комиссии.
В GEF считают, что Винер ответственна за нарушение правил Международной федерации гимнастики. Срок ее отстранения начнется через день после того, как отменят санкции, наложенные на сборную России из-за ситуации на Украине. Речь идет о запрете россиянам и белорусам выступать на соревнованиях по эгидой FIG.
Если санкции против спортсменов из РФ продлятся более пяти лет, то срок отстранения Винер пересмотрят. В заявлении также уточняется, что стороны имеют право на обжалование вердикта через апелляционный трибунал GEF. На это есть 21 день. Вместе с тем российская Федерация спортивной гимнастики (ФСГР) вместе с Винер обязаны выплатить 2 675 долларов за расходы на проведение дисциплинарного разбирательства.
"Цинизм не имеет границ"
В Федерации спортивной гимнастики России раскритиковали решение об отстранении Винер. Вопрос об апелляции будет зависеть от нее самой, добавил президент ФСГР Василий Титов. "Будет или не будет подана апелляция – зависит от Ирины Александровны (Винер. – Прим. ред.). Гипотетически такая возможность существует", – подчеркнул он.
Вместе с тем 7 марта стало известно, что Винер была удостоена благодарности президента РФ. Она выразила признательность Владимиру Путина за помощь отечественному спорту. Кроме того, поблагодарила всех за поддержку после отстранения.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал отстранение Винер очередным доказательством посягательства на независимость спорта. "Уже привычное пустословие, направленное на человека с бесспорным авторитетом в международном спорте, стандартная политика возвышения слабых за счет отстранения сильных. Цинизм наших западных коллег не имеет границ, и мы раз за разом наблюдаем их наивные решения, разрушающие масштабную мировую спортивную систему, выстраиваемую десятилетиями", – заявил он.
В свою очередь, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Винер нужно подавать апелляцию.
До этого сообщалось, что за недопуск спортсменов от РФ и Белоруссии к Олимпийским играм 2024 года выступают 35 стран. Такими данными поделилась министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.