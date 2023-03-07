"За гранью разумного": как в РФ оценили отстранение Винер от мировых соревнований

Главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер на два года отстранили от участия в международных соревнованиях. Поводом стали публичные высказывания главного тренера национальной сборной о несправедливом судействе "художниц" на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Рассказываем подробности, а также как на случившееся отреагировала спортивная общественность.



Отстранение от соревнований

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Решение по отстранению Ирины Винер было принято Дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики (GEF). Президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главному тренеру сборной РФ запретили на протяжении двух лет каким-либо образом принимать участие в соревнованиях, которые проходят на мировом уровне. Об этом говорится в заявлении на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Поводом к отстранению стали заявления Винер после Олимпиады-2020 в Токио, а также последующий недопуск в 2021 году россиянки Натальи Кузьминой к перевыборам в технический комитет FIG.



Разбирательства в отношении Ирины Винер начались после Олимпийских игр в Токио. Тогда российские гимнастки впервые с 1996 года остались без золотых медалей. В частности, Дина Аверина уступила первенство спортсменке из Израиля Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту. Винер резко высказывалась в СМИ о судействе. В частности, заявила, что ее подопечных оценили несправедливо, и назвала происходящее "диверсией". Эти высказывания FIG признала оскорбительными. Российская сторона пыталась опротестовать оценки, но технический комитет под руководством Натальи Кузьминой не выявил предвзятости и нарушений со стороны судей. Россиянка занимала пост в FIG с 2013 года. Она должна была переизбираться от РФ в 2021 году. Однако ВФХГ сняла Кузьмину с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике. Это также стало причиной для разбирательства дисциплинарной комиссии.



В GEF считают, что Винер ответственна за нарушение правил Международной федерации гимнастики. Срок ее отстранения начнется через день после того, как отменят санкции, наложенные на сборную России из-за ситуации на Украине. Речь идет о запрете россиянам и белорусам выступать на соревнованиях по эгидой FIG.





пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG) Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения.

Если санкции против спортсменов из РФ продлятся более пяти лет, то срок отстранения Винер пересмотрят. В заявлении также уточняется, что стороны имеют право на обжалование вердикта через апелляционный трибунал GEF. На это есть 21 день. Вместе с тем российская Федерация спортивной гимнастики (ФСГР) вместе с Винер обязаны выплатить 2 675 долларов за расходы на проведение дисциплинарного разбирательства.



"Цинизм не имеет границ"

Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В Федерации спортивной гимнастики России раскритиковали решение об отстранении Винер. Вопрос об апелляции будет зависеть от нее самой, добавил президент ФСГР Василий Титов. "Будет или не будет подана апелляция – зависит от Ирины Александровны (Винер. – Прим. ред.). Гипотетически такая возможность существует", – подчеркнул он.

Вместе с тем 7 марта стало известно, что Винер была удостоена благодарности президента РФ. Она выразила признательность Владимиру Путина за помощь отечественному спорту. Кроме того, поблагодарила всех за поддержку после отстранения.





Ирина Винер президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Я очень благодарна всем, кто поддерживает... Выступили вчера Дмитрий Чернышенко, Татьяна Тарасова. Спасибо им за поддержку. Будем работать дальше.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал отстранение Винер очередным доказательством посягательства на независимость спорта. "Уже привычное пустословие, направленное на человека с бесспорным авторитетом в международном спорте, стандартная политика возвышения слабых за счет отстранения сильных. Цинизм наших западных коллег не имеет границ, и мы раз за разом наблюдаем их наивные решения, разрушающие масштабную мировую спортивную систему, выстраиваемую десятилетиями", – заявил он.

В свою очередь, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Винер нужно подавать апелляцию.





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Это за гранью разумного. Они уже и не знают, что с нами делать, как обыгрывать россиян. Это самые настоящие санкции! <...> Не хотят видеть людей, которыми нельзя управлять, у которых есть свое мнение. Стараются избавиться от таких. Хочу пожелать Ирине Александровне здоровья, и плевать на них всех! А апелляцию надо подавать.

До этого сообщалось, что за недопуск спортсменов от РФ и Белоруссии к Олимпийским играм 2024 года выступают 35 стран. Такими данными поделилась министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

