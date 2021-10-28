Винер-Усманова подала протест на оценки Авериным за упражнение с лентой

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова подала протест на оценки сестер Авериных. Однако он был отклонен. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня состоялась вторая серия Олимпийских игр. Началось в квалификации, когда Кузьмина опускала оценки, вечером было продолжение. Они при блестящем исполнении Дины поставили оценку ниже, оставив ее на втором месте, хотя снимать было не за что. Ничего не объясняя, протесты нам отклонили. И на Арину, и на Дину", – сказала Винер-Усманова.
В результате выступления Дина Аверина получила 23,900 балла, уступив спортсменке из Белоруссии 0,050 балла. Бронзовая медаль досталась Арине Авериной.
На чемпионате мира по художественной гимнастике Дина Аверина завоевала три золотые медали: в соревнованиях с булавами, обручем и мячом. Арина Аверина взяла серебро в упражнениях с мячом и булавами. При этом, выступая с обручем, спортсменка уронила предмет и заняла лишь шестое место.
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золото ЧМ
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