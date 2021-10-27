Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на турнире по художественной гимнастике в Японии, став 14-кратной чемпионкой мира.

За свое выступление россиянка получила 27,750 балла, обойдя белоруску Алину Горносько (25,950). Третьей стала итальянка София Раффаэли (25,850). Шестое место заняла сестра-близнец Дины Арина Аверина (24,950).

Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира. На ее счету две серебряные и одна бронзовая награды мировых первенств.

Ранее сообщалось, что продолжить спортивную карьеру Дину и Арину Авериных убедила главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. По словам сестер, завершить карьеру они хотели из-за боязни повторения ситуации, которая произошла на Олимпиаде. Тогда, по мнению российской стороны, судьи были предвзяты к российским спортсменкам.