Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на турнире по художественной гимнастике в Японии, став 14-кратной чемпионкой мира.
За свое выступление россиянка получила 27,750 балла, обойдя белоруску Алину Горносько (25,950). Третьей стала итальянка София Раффаэли (25,850). Шестое место заняла сестра-близнец Дины Арина Аверина (24,950).
Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира. На ее счету две серебряные и одна бронзовая награды мировых первенств.
Ранее сообщалось, что продолжить спортивную карьеру Дину и Арину Авериных убедила главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. По словам сестер, завершить карьеру они хотели из-за боязни повторения ситуации, которая произошла на Олимпиаде. Тогда, по мнению российской стороны, судьи были предвзяты к российским спортсменкам.
Сестры Аверины намерены поехать на чемпионат мира в Японию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: