Международная федерация не дала аргументированных ответов по судейству Авериных

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Международная федерация гимнастики (FIG) не дала аргументированных ответов на запрос Олимпийского комитета России (ОКР) по судейству российских гимнасток Дины и Арины Авериных на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российской делегации на Олимпиаде в Токио Андрея Конокотина.
7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав в сумме 107,650 балла. Чемпионкой в этом виде спорта стала израильская спортсменка Линой Ашрам, получившая 107,800 балла, несмотря на потерю ленты в последнем выступлении.
"Важно отметить, что помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме четко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборье, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами еще в Токио 7 и 8 августа", – заявил Конокотин.
По его словам, позиция FIG по итогам этого официального заявления понятна. Однако в ней полностью отсутствуют аргументированные ответы на вопросы, с которыми было подано обращение.
"Абсолютно формальную реакцию на наш первый запрос от 7 августа по факту ситуации с судейством в индивидуальном многоборье, комментировать просто бессмысленно", – отметил глава.
В четверг, 19 августа, в FIG заявили, что технический комитет по художественной гимнастике не выявил предвзятости и нарушений в работе судей на Играх в Токио. Распределение мест и результаты Олимпиады в художественной гимнастике там назвали справедливыми и беспристрастными.
Позднее стало известно, что российская сторона готовит материалы для Международной федерации гимнастики (FIG) и подаст протест на решение технического комитета FIG по художественной гимнастике по судейству на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной РФ Ирина Винер-Усманова.
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