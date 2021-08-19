В судействе художественной гимнастики на ОИ в Токио не выявили нарушений

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Международная федерация гимнастики (FIG) проанализировала все этапы и компоненты оценки соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио и пришла к выводу, что судейство не было предвзятым. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Технический комитет по художественной гимнастике подтверждает, что оценки и результаты индивидуального и группового многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио являются справедливыми и беспристрастными", – отметили в пресс-службе.

В Международной федерации гимнастики удовлетворены работой судей на соревнованиях, поскольку для отбора наиболее квалифицированных специалистов были установлены строгие критерии. По словам FIG, несколько судей после соревнований получили сообщения с угрозами – в организации подобное считают недопустимым.

7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав в сумме 107,650 балла. Чемпионкой в этом виде спорта стала израильская спортсменка Линой Ашрам, получившая 107,800 балла, несмотря на потерю ленты в последнем выступлении.

В этот же день Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта.

8 августа российские гимнастки взяли серебряные медали в групповом многоборье. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко за свое выступление суммарно набрали 90,400 балла. Первое место в данной дисциплине заняла сборная Болгарии с результатом 92,100 балла.

