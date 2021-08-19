Гимнастки Аверины планируют участвовать в чемпионате мира в Японии

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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины заявили о своем намерении принять участие в чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает РИА Новости.

"До чемпионата мира да, будем готовиться. Если он состоится", – заявила Дина, отвечая на вопрос, продолжат ли спортсменки карьеру после Олимпиады.

Арина подтвердила слова сестры.

7 августа россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро Олимпиады. Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото досталось представительнице сборной Израиля Линой Ашрам (107,800), несмотря на потерю предмета во время упражнений с лентой.