Россияне впервые с 2000 гоад остались без "золота" в художественной гимнастике на ОИ

Российские спортсменки впервые с 2000 года осталась без золотой медали в художественной гимнастике на Олимпийских играх.

Россиянка Дина Аверина набрала в сумме четырех видов 107,650 балла, а ее соперница израильтянка Линой Ашрам получила на 150 тысячных балла больше, несмотря на то, что выронила ленту в последнем выступлении.

В Международном олимпийском комитете скандальное судейство в художественной гимнастике комментировать не стали. Между тем Ашрам на жалобы России к судьям отреагировала, заявив, что во время выступления была сосредоточена только на себе, и в итоге добилась победы.

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