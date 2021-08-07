Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх

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Легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Россиянке удалось преодолеть планку на высоте 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт с результатом 2,02 метра. Замкнула тройку лидеров украинка Ярослава Магучих.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира.

Ранее команда Олимпийского комитета России (ОКР) по синхронному плаванию завоевала золото в групповых соревнованиях Олимпиады в Токио. Российские спортсменки в сумме за две программы набрали 196,0979 балла (97,2979 - за техническую, 98,8000 - за произвольную).