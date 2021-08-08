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Спорт

13:44

Месси заплакал на прощальной пресс-конференции в Барселоне

спорт

Фото: AP Photo/Joan Monfort

Шестикратный обладатель Золотого мяча аргентинский форвард Лионель Месси прослезился во время прощальной пресс-конференции в Барселоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Встречу с игроком проводят на стадионе "Камп Ноу", домашней арене футбольного клуба "Барселона".

"Я был здесь всю жизнь. С 13 лет. И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми. И я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом", – заявил Месси.

Игрок заявил, что французский ПСЖ действительно является одним из вариантом продолжения карьеры, однако переговоры ведутся и с другими клубами.

Лионель Месси покидает "Барселону" в связи с тем, что клуб не может зарегистрировать его в качестве игрока по финансовым ограничениям чемпионата Испании. В составе "блауграны" аргентинец является рекордсменом по числу сыгранных матчей (778) и забытых голов (672).

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