Сергей Собянин: новый детский сад открыт в районе Щербинка

В столичном районе Щербинка открыт новый детский сад, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что это уже 170-й объект образования в ТиНАО, который был возведен после присоединения новых округов в 2012 году.

Детский сад построен в рамках АИП в квартале Южном, доме 2. Рядом находится станция МЦД-2 Остафьево. Учреждение стало частью школы № 2122 имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова.

Мэр указал на то, что в здании создана комфортная и безопасная образовательная среда для 150 детей, а обучение организовано по программе "От рождения до школы".

"Дети активно участвуют в городских проектах и мероприятиях, спортивных соревнованиях и творческих фестивалях. Также дошкольники могут посещать разные кружки и секции", – перечислил градоначальник.

Сейчас в Щербинке проживают более 135 тысяч человек. В последние годы для их комфортной жизни появились городские вокзалы Щербинка и Остафьево МЦД-2, подстанция скорой помощи на 20 машино-мест, а также:



магистрали Воскресенское – Каракашево – Щербинка и Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево;

дублер Остафьевского шоссе;

пожарное депо;

поликлиника;

девять школ и восемь детских садов;

ледовая арена;

здание ОВД;

водовод от Калужского до Варшавского шоссе.

Помимо этого, были модернизированы две поликлиники, дом культуры "Десна" и плотина на реке Десне в поселке Фабрики имени 1 Мая. Специалисты привели в порядок многочисленные зоны отдыха и дворы, а также парк Липки.

"В программу реновации включено 60 домов, в новые квартиры переедут порядка 5,2 тысячи москвичей. Под заселение уже передан жилой комплекс, сейчас еще строятся два, а проектируется один", – заключил Собянин.

Ранее мэр назвал 2025 год успешным для развития системы специального профессионального образования в Москве. В частности, за этот период власти города переработали около 90% учебных планов, согласно которым теперь 70% времени обучения занимает практика под руководством наставников.

Кроме того, в минувшем году в столице появились новые учебные направления, включая квантовые коммуникации, веб-разработку, интеллектуальные интегрированные системы, техническую эксплуатацию электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.

