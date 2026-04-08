Психиатр Крупин назвал выброс дофамина и норадреналина причиной игромании у детей

Дети, страдающие от игромании, смогут получить в РФ необходимое лечение, сообщили СМИ. О том, как будет работать механизм и как распознать в ребенке первые признаки игровой зависимости, разбиралась Москва 24.

Сильная тяга

Россияне, страдающие от патологической зависимости к азартным играм, получат возможность бесплатно наблюдаться у психиатра-нарколога и проходить лечение в госклиниках. Согласно приказу Минздрава, вступающего в силу с 1 сентября 2026 года, комплексный подход к борьбе с данной зависимостью позволит уменьшить тягу к играм, выработать новые модели поведения и устранить психоэмоциональные расстройства.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина уточнила, что родители, чьи дети страдают от игровой зависимости, также смогут получить для ребенка направление к профильному врачу на консультативную диагностику и лечение. Об этом она сообщила в беседе с "Парламентской Газетой".





Татьяна Соломатина зампред комитета Госдумы по охране здоровья К сожалению, от игровой зависимости страдают не только взрослые, но и дети. Но теперь родитель, понимая, что у ребенка имеется зависимость, может совершенно спокойно на основании этого приказа обратиться в лечебное учреждение и получить направление к врачу-специалисту в этой области и получить консультативную диагностику и лечение.

Специалист также объяснила, как именно будет работать порядок предоставления медпомощи.

"Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу – у нас сегодня в каждой поликлинике должен быть психолог. И если там действительно присутствует зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение, где помощь можно будет получить бесплатно", – рассказала Соломатина.

Вместе с тем эксперт пояснила, что рассчитывать на быстрый результат не стоит, поскольку преодоление игровой зависимости представляет собой сложный процесс.

Она уточнила, что прогноз лечения определяется состоянием пациента: на начальной стадии зависимость не представляет большой угрозы, однако в остальных случаях речь может идти о продолжительной терапии с участием нескольких врачей-психиатров.

Тема игромании среди россиян поднимается в СМИ уже не первый год. Например, ранее эксперты объяснили, почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры. По мнению психолога Ангелины Суриной, одна из основных причин – большой поток негативных новостей в СМИ.

"Важно отметить, что психика не всегда способна выдерживать подобное напряжение, и специалисты часто рекомендуют ограничивать потребление такой информации тем, кто страдает от тревожности или эмоционального истощения", – уточнила специалист.

Также эксперт пояснила, что при перегрузке мозг выбирает простые способы снятия стресса: видеоигры или юмористический контент.

Нездоровое увлечение

Любая зависимость, в том числе игровая, опасна тем, что человек теряет способность себя контролировать: он настолько привязан к определенному занятию, что готов отдать за него все, переставая замечать что-либо еще в жизни. Об этом Москве 24 рассказала практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова.

По ее словам, если ребенок постоянно живет только в ожидании момента, когда сможет поиграть, отдает этому делу все свое время и эмоции, становится замкнутым и необщительным – это тревожный сигнал.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Еще один ключевой признак формирующейся игровой зависимости – появление нервозности и возбужденного состояния при невозможности воспользоваться гаджетом. Ребенок начинает вести себя неадекватно, закатывает истерики. Именно в такие моменты проявляется нездоровая реакция на расставание с любимым устройством. Заметив подобное поведение, стоит понимать: увлечение перешло в разряд нездорового, и стоит обратиться к специалисту.

Вместе с тем эксперт объяснила: чтобы не допустить развития зависимости, у ребенка должен быть четкий режим дня. Кроме школьных занятий, необходимы дополнительные активности в разных направлениях.

Обеспечивать это и контролировать соблюдение режима должны родители: в таком случае много времени на компьютерные игры просто не останется. Можно выделить определенный час вечером для гаджетов, а все остальное время ребенок должен быть занят полезными делами, подчеркнула специалист.

При этом огромную роль играет пример родителей. Если мама и папа сами привязаны к играм и проводят за ними много времени, дети будут делать то же самое.

"Нужно быть образцом для подражания: планировать свое время, соблюдать режим, наполнять жизнь интересными занятиями для себя – и ребенок это увидит", – заключила Макарова.

В свою очередь, психиатр Владимир Крупин в беседе с Москвой 24 также подчеркнул, что игровая зависимость у детей имеет множество опасных аспектов.

По его словам, в первую очередь, ребенок не учится выстраивать социальные связи, заводить дружбу и отношения. Его организм привыкает к мощному гормональному коктейлю – дофамину, норадреналину и другим, которые выбрасываются во время игры с ее наградами и достижениями. Такой сильный всплеск очень трудно восполнить в обычной повседневной жизни.





Владимир Крупин психиатр Как и при любой зависимости, требуется полный отказ от такого занятия. Затем идет попытка вместе с ребенком найти адекватную замену в реальной жизни – увлечение или хобби, которое позволит вернуть контакт с реальностью и будет соизмеримо интегрировано в привычное расписание. Если такие методы не помогают, родителям стоит задуматься об обращении к специалисту.

Вместе с тем эксперт уточнил, что главное – начать этот путь, выбрав врача, который вызывает доверие. Например, обратившись к психологу, который при необходимости обязательно посоветует консультацию психиатра. И, наоборот, если родители сначала обратились к психиатру, но по всем показаниям ребенку требуется дополнительная психотерапевтическая помощь, врач сообщит об этом, объяснил Крупин.

"В длительной аналитической терапии речь идет о чувствах. Специалисты выясняют, что такого нельзя прожить в обычной жизни, что проживается через игру. Это попытка найти входные механизмы, понять, почему организуется и образуется та или иная зависимость. Она всегда перекрывает нереализованные потребности – как взрослого, так и ребенка. Например, родителям может быть не до сына или дочери, а в игре несовершеннолетний постоянно слышит: "Ты герой, ты молодец, двигайся вперед". Эти слова действуют завораживающе, и он возвращается снова и снова", – рассказал психиатр.

Эксперт рекомендовал жестко соблюдать условия, если взрослый договорился с ребенком о времени игры (например, два часа) и оговорил последствия за нарушение. Каждая уступка приводит к тому, что несовершеннолетний начинает продавливать родительские границы.

"Он видит: значимый взрослый легко отказывается от своих же ограничений, значит, могу и я", – предупредил эксперт.

Проблема еще и в том, что самим взрослым порой очень сложно выдерживать достигнутые договоренности: например, условились на два часа, но маме удобно, чтобы ребенок сидел в планшете дольше, пока она готовит или стирает. Или ребенок просит "добавку", получает разрешение, и границы тут же размываются, после чего восстановить четкую систему, где нарушение влечет последствия, крайне сложно, предупредил Крупин.