Психиатр Крупин назвал выброс дофамина и норадреналина причиной игромании у детей

Дети, страдающие от игромании, смогут получить в РФ необходимое лечение, сообщили СМИ. О том, как будет работать механизм и как распознать в ребенке первые признаки игровой зависимости, разбиралась Москва 24.
Сильная тяга
Россияне, страдающие от патологической зависимости к азартным играм, получат возможность бесплатно наблюдаться у психиатра-нарколога и проходить лечение в госклиниках. Согласно приказу Минздрава, вступающего в силу с 1 сентября 2026 года, комплексный подход к борьбе с данной зависимостью позволит уменьшить тягу к играм, выработать новые модели поведения и устранить психоэмоциональные расстройства.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина уточнила, что родители, чьи дети страдают от игровой зависимости, также смогут получить для ребенка направление к профильному врачу на консультативную диагностику и лечение. Об этом она сообщила в беседе с "Парламентской Газетой".
Специалист также объяснила, как именно будет работать порядок предоставления медпомощи.
"Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу – у нас сегодня в каждой поликлинике должен быть психолог. И если там действительно присутствует зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение, где помощь можно будет получить бесплатно", – рассказала Соломатина.
Вместе с тем эксперт пояснила, что рассчитывать на быстрый результат не стоит, поскольку преодоление игровой зависимости представляет собой сложный процесс.
Она уточнила, что прогноз лечения определяется состоянием пациента: на начальной стадии зависимость не представляет большой угрозы, однако в остальных случаях речь может идти о продолжительной терапии с участием нескольких врачей-психиатров.
Тема игромании среди россиян поднимается в СМИ уже не первый год. Например, ранее эксперты объяснили, почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры. По мнению психолога Ангелины Суриной, одна из основных причин – большой поток негативных новостей в СМИ.
"Важно отметить, что психика не всегда способна выдерживать подобное напряжение, и специалисты часто рекомендуют ограничивать потребление такой информации тем, кто страдает от тревожности или эмоционального истощения", – уточнила специалист.
Также эксперт пояснила, что при перегрузке мозг выбирает простые способы снятия стресса: видеоигры или юмористический контент.
Нездоровое увлечение
Любая зависимость, в том числе игровая, опасна тем, что человек теряет способность себя контролировать: он настолько привязан к определенному занятию, что готов отдать за него все, переставая замечать что-либо еще в жизни. Об этом Москве 24 рассказала практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова.
По ее словам, если ребенок постоянно живет только в ожидании момента, когда сможет поиграть, отдает этому делу все свое время и эмоции, становится замкнутым и необщительным – это тревожный сигнал.
Вместе с тем эксперт объяснила: чтобы не допустить развития зависимости, у ребенка должен быть четкий режим дня. Кроме школьных занятий, необходимы дополнительные активности в разных направлениях.
Обеспечивать это и контролировать соблюдение режима должны родители: в таком случае много времени на компьютерные игры просто не останется. Можно выделить определенный час вечером для гаджетов, а все остальное время ребенок должен быть занят полезными делами, подчеркнула специалист.
При этом огромную роль играет пример родителей. Если мама и папа сами привязаны к играм и проводят за ними много времени, дети будут делать то же самое.
"Нужно быть образцом для подражания: планировать свое время, соблюдать режим, наполнять жизнь интересными занятиями для себя – и ребенок это увидит", – заключила Макарова.
В свою очередь, психиатр Владимир Крупин в беседе с Москвой 24 также подчеркнул, что игровая зависимость у детей имеет множество опасных аспектов.
По его словам, в первую очередь, ребенок не учится выстраивать социальные связи, заводить дружбу и отношения. Его организм привыкает к мощному гормональному коктейлю – дофамину, норадреналину и другим, которые выбрасываются во время игры с ее наградами и достижениями. Такой сильный всплеск очень трудно восполнить в обычной повседневной жизни.
Вместе с тем эксперт уточнил, что главное – начать этот путь, выбрав врача, который вызывает доверие. Например, обратившись к психологу, который при необходимости обязательно посоветует консультацию психиатра. И, наоборот, если родители сначала обратились к психиатру, но по всем показаниям ребенку требуется дополнительная психотерапевтическая помощь, врач сообщит об этом, объяснил Крупин.
"В длительной аналитической терапии речь идет о чувствах. Специалисты выясняют, что такого нельзя прожить в обычной жизни, что проживается через игру. Это попытка найти входные механизмы, понять, почему организуется и образуется та или иная зависимость. Она всегда перекрывает нереализованные потребности – как взрослого, так и ребенка. Например, родителям может быть не до сына или дочери, а в игре несовершеннолетний постоянно слышит: "Ты герой, ты молодец, двигайся вперед". Эти слова действуют завораживающе, и он возвращается снова и снова", – рассказал психиатр.
Эксперт рекомендовал жестко соблюдать условия, если взрослый договорился с ребенком о времени игры (например, два часа) и оговорил последствия за нарушение. Каждая уступка приводит к тому, что несовершеннолетний начинает продавливать родительские границы.
"Он видит: значимый взрослый легко отказывается от своих же ограничений, значит, могу и я", – предупредил эксперт.
Проблема еще и в том, что самим взрослым порой очень сложно выдерживать достигнутые договоренности: например, условились на два часа, но маме удобно, чтобы ребенок сидел в планшете дольше, пока она готовит или стирает. Или ребенок просит "добавку", получает разрешение, и границы тут же размываются, после чего восстановить четкую систему, где нарушение влечет последствия, крайне сложно, предупредил Крупин.