На фестивале "Пасхальный дар" пройдет благотворительная ярмарка с товарами НКО

Некоммерческие организации (НКО) вновь примут участие в благотворительном фестивале "Пасхальный дар", для которого подготовили творческие занятия, концерты и ярмарку с изделиями ручной работы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Ярмарка состоится с 11 апреля на Тверской площади, а с 12 апреля – на Пушкинской набережной. На полках специальных домиков, где разместятся представители НКО, можно будет увидеть разную продукцию. Например, благотворительный фонд "Творческое объединение “Круг” представит пиалы, чашки и тарелки из керамики, мануфактура "Московская игрушка" привезет с собой уникальные украшения из ваты, а Фонд творческого наследия художников Новиковых выставит на продажу авторские платки.

Фонд "Движение вверх" покажет обложки на паспорт с рисунками своих подопечных. В свою очередь, благотворительный фонд "Мозаика счастья" представит инклюзивный проект "Артель блаженных", где могут работать и социализироваться люди с ОВЗ и инвалидностью. Организация привезет деревянную утварь для дома в пасхальном стиле.

Городские площадки – музей-заповедник "Коломенское", площадь Славы и сквер у Гольяновского пруда – послужат сценой для творческих коллективов НКО, которые покажут вокальные, хореографические и поэтические номера. Среди некоммерческих организаций выступят проект "Мамсхор", фонды "Арт-экспресс", "Провидение" и "Жизнь с ДЦП".

Также пройдут бесплатные мастер-классы. Например:



Автономная некоммерческая организация (АНО) "Союз добрых дел" 14 апреля предложит создать пасхальную картину в Зеленограде (16-й микрорайон, бульварное пространство);

АНО "Центр профилактики преступлений" 15 апреля научит расписывать деревянные фигурки на юго-западе столицы (улица Профсоюзная, владение 41);

Благотворительный фонд "Кораблик" 16 апреля проведет мастер-класс по росписи пасхальных яиц.

НКО принимают участие в таких фестивалях, как "Пасхальный дар", чтобы рассказать о своей работе, привлечь новых партнеров и единомышленников, а также собрать средства для собственного развития и помощи подопечным.

Ранее стало известно, что московские волонтеры помогают благотворительным фондам в ежедневном режиме. Добровольцы собирают товары первой необходимости, помогают проводить творческие и спортивные занятия, культурные мероприятия, а также ухаживают за животными в приютах Москвы и области.



