Московские волонтеры помогают благотворительным фондам в ежедневном режиме

Московские волонтеры ежедневно помогают благотворительным фондам, поддерживая людей в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и бездомных животных, передал портал мэра и правительства столицы.

Добровольцы собирают товары первой необходимости, например одежду, продукты, канцелярию, корма, помогают проводить творческие и спортивные занятия, культурные мероприятия, а также ухаживают за животными в приютах Москвы и области.

Как рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, волонтерство в столице – это искренняя забота, которая начинается с поддержки. Внести свой вклад может каждый.

При поддержке "Мосволонтера" в Москве развивается более 10 направлений добровольчества: социальное, инклюзивное, зооволонтерство, медиаволонтерство, помощь в здравоохранении и другие. Познакомиться с ними и выбрать дело по душе можно на сайте организации, где также публикуются анонсы мероприятий НКО-партнеров, нуждающихся в помощи.

Центр "МногоМама" предоставляет многодетным семьям юридическую, психологическую и гуманитарную помощь, собирает и передает нуждающимся товары первой необходимости, организует досуг и культурные мероприятия.

Основатель и президент центра Алина Контарева отметила, что сейчас в команде 2,5 тысячи добровольцев, многие из которых сами многодетные родители. Центр объединяет людей, помогающих друг другу, создавая круг добра.

Благотворительный фонд "Синдром любви" помогает детям и взрослым с синдромом Дауна. Там можно получить поддержку психолога и педагога, а также заниматься спортом и творчеством в социальных мастерских. Волонтеры помогают проводить занятия, организовывать праздники, встречать гостей, делать фотосъемку.

Гендиректор фонда Юлия Лавричева подчеркнула, что люди с дополнительной хромосомой достойны любви, и именно волонтеры меняют стереотипы, становятся опорой для подопечных и их семей. Так у детей появляется возможность для самореализации и создается связь с внешним миром.

Фонд – многократный победитель конкурса грантов "Москва – добрый город", в этом году он отмечает 10-летие и готовит серию мероприятий, для которых потребуются добровольцы.

Благотворительный фонд "Дарящие надежду" уже более 15 лет помогает бездомным животным: лечит, стерилизует, проводит просветительские уроки, ищет новый дом. Волонтеры, по словам руководителя направления по работе с добровольцами Анастасии Спорыхиной, выполняют около 90% всех задач фонда.

Добровольцы перевозят питомцев, собирают корм, участвуют в мероприятиях по пристройству, фотографируют, ведут прямые трансляции. Вступить в ряды зоопомощников можно после знакомства с деятельностью фонда на мероприятиях и заполнения заявки на сайте.

В апреле городские волонтеры также могут присоединиться к выездам в приюты Москвы и области, которые организует движение "Погуляй собаку" при поддержке "Мосволонтера". Добровольцы гуляют и играют с животными, помогают с уборкой территории и вольеров, вычесывают питомцев, привозят корм и лекарства.

Расписание выездов:



11 апреля – приюты "Велес", "Домашний, Аннино", "Ника";

12 апреля – "Хаски Хэлп";

18 апреля – "Домашний, Балашиха" и "Биозона";

19 апреля – "Пушистый друг" и "Ника";

в последние выходные апреля – "Домашний, Аннино", "Солнечногорский", "Супер собака", "Путь домой", "Велес", "Мокрый нос".

Участвовать могут взрослые и дети старше 14 лет (в сопровождении родителей), в некоторые приюты – только с 16 лет. Требуется предварительная регистрация. После этого участников добавят в специальный чат.

Чтобы стать волонтером Москвы, нужно зарегистрироваться на сайте "Мосволонтера", заполнить анкету, состоящую из ФИО, пола, даты рождения, телефона и электронной почты. После этого создается личный кабинет и электронная книжка волонтера. Затем в разделе "Мероприятия" выбирается событие по дате, направлению или возрасту, отправляется анкета. Организаторы подтверждают участие, и координатор связывается с добровольцем. Время помощи фиксируется в электронной книжке.

Накопленные часы раз в квартал позволяют получать баллы программы "Миллион призов" в проекте "Город заданий". В первом квартале 2026 года за 25–49 часов давали 5 тысяч баллов, за 50–75 часов – 15 тысяч, за 75 часов и более – 25 тысяч. Баллы можно перевести в помощь столичным НКО (1 балл = 1 рубль) на сайте ag-vmeste.ru.

Ранее сообщалось, что участие волонтеров в городских мероприятиях возросло в 2,5 раза за 4 года. Уточнялось, что они участвовали в том числе в событиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Международной выставке-форуме "Россия" и проекте "Москва помогает".