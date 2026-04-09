Маркет для животных будет открыт на мероприятии "Моспитомец х Четвероногий друг"

В рамках фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре с 16 по 19 апреля будет работать модный маркет для владельцев домашних животных, передал портал мэра и правительства Москвы.

Проект реализуется в формате "Моспитомец х Четвероногий друг" и призван объединить благотворительные инициативы, зообизнес и товары для питомцев и их хозяев.

Посетителям предложат широкий выбор товаров для кошек и собак, в том числе игрушки, амуницию, корма, одежду и аксессуары от российских производителей. Отдельное внимание уделено благотворительным фондам – "Лапа дружбы", "Котодетки", "Дарящие надежду", "Ника", "Вирта", "Сень сотен крыльев", "Дом", "Помощь бездомным и беспородным животным", "Динго", "Собаки, которые любят", а также Международной ассоциации лаготто романьоло.

Они представят сувенирную продукцию (кружки, шоперы и сумки, футболки, блокноты, стикерпаки, свечи, брелоки и магниты), продажа которой будет направлена на поддержку подопечных животных.

Зообренд Companion представит базовую амуницию – поводки, рулетки, шлейки и ошейники, ориентированные на комфорт и индивидуальный стиль питомцев. Компания Fosy покажет функциональную одежду для животных: дождевики, попоны и водолазки из современных материалов.

В свою очередь, бренд Wag’n Tails предложит банданы для собак, а также одежду для владельцев, включая кепки и футболки с надписями Dog Mom и Dog Dad. Марка Lapa’s представит комбинезоны для разных сезонов, утепленные жилетки, свитшоты и одежду как для животных, так и для их хозяев.

Отдельный блок будет посвящен игрушкам и уходу. Sobakamama Shop привезет мягкие и каучуковые игрушки, интерактивные говорящие кнопки, складные поилки, лежанки и средства ухода, такие как шампуни, кондиционеры, масла и сыворотки для шерсти, а также бальзамы для лап и средства против колтунов.

Сообщество "Хвост Ньюс" представит лакомства, игрушки, аксессуары и лежанки. На стенде сети "Четыре лапы" можно будет найти корма, переноски, косметику, гигиенические товары и другие базовые зоотовары.

Для владельцев животных предусмотрена отдельная зона с сервисами и товарами. Представители груминг-салонов Liq Petbar и Happy Tails Club проведут консультации и расскажут о процедурах ухода за питомцами. Также бренд "Пряники&тортики от Александры Евсеевой" представит коллекцию сладостей в виде кошачьих и собачьих лапок, а бьюти-бренд Dlya Koji Da предложит уходовую косметику для лица и тела.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие сочетает в себе ярмарку товаров, образовательные элементы и благотворительность, позволяя посетителям одновременно поддержать приюты и выбрать полезные товары для своих питомцев.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стало доступно голосование, посвященное выбору площадок для проведения выставок-пристройств собак и кошек из городских приютов.

Мероприятия состоятся летом. На них представят в том числе животных из сервиса "Моспитомец". У посетителей будет не только возможность получше узнать этих питомцев, но и получить советы от волонтеров и специалистов.