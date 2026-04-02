Москва помогает детям с аутизмом развивать социальные и бытовые навыки, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Городские учреждения и некоммерческие организации (НКО) предлагают разные форматы заботы в зависимости от возраста, интересов и возможностей. Однако на всех этапах реабилитации главной задачей остается научить ребенка взаимодействовать с миром, общаться с другими людьми и освоить бытовые навыки.

Чаще всего работа начинается с выстраивания общения внутри семьи, поскольку родители не знают, как общаться со своим ребенком и какие методы использовать. Специалисты обучают их альтернативной коммуникации – общению без слов. Для этого используются специальные карточки, системы знаков, жесты.

Это помогает родителям, которые воспитывают детей с аутизмом, увидеть мир глазами ребенка, а также открыть новые грани их личности.

Заместитель директора Троицкого реабилитационно-образовательного центра "Солнышко" Александра Скляр отметила, что у многих детей с расстройством аутистического спектра наблюдаются выраженные индивидуальные способности, которые могут стать основой для успеха в будущем. Например, некоторые имеют хорошую математическую память и проявляют склонность к запоминанию чисел, у других отмечается развитое визуальное восприятие, а также выраженные способности в музыке и рисовании.

"Каждый ребенок с расстройством аутистического спектра уникален. Даже при схожих особенностях стратегии обучения и реабилитации должны подбираться индивидуально. Поддержка сильных сторон и создание комфортной среды – залог успешной адаптации и развития", – подчеркнула Скляр.

Мама братьев-близнецов Андрея и Сергея Виктория рассказала, что центр "Солнышко" стал для ее семьи местом, где дети обрели уверенность в себе и научились взаимодействовать с окружающим миром. Они обучались в центре до 9-го класса, осваивали адаптированную общеобразовательную программу и проходили комплексную реабилитацию.

Сейчас Андрей и Сергей могут приготовить завтрак, собрать рюкзаки и разложить вещи по своим местам, а также определились с будущей профессией и поступили в колледж.

НКО города, в свою очередь, дополняют и расширяют систему поддержки уникальными проектами, а каждая инициатива победителей конкурса грантов "Москва – добрый город" направлена на решение различных задач, от реабилитации до обучения и трудоустройства.

Например, центр содействия людям с ограниченными возможностями здоровья "Ментор" развивает проект "КомплексУм: конструируем прогресс" для 20 детей с аутизмом. На занятиях используют разные виды коррекционного воздействия, а вместо стандартного академического часа используются короткие периоды максимальной вовлеченности. Это помогает избежать переутомления.

Директор центра Екатерина Кузнецова объяснила, что часто специалисты работают изолированно, поэтому актуальные программы для особенных детей могут замедлять динамику их развития. Однако команда "КомплексУм" действует согласованно в рамках одного урока, что дает возможность избежать противоречия в методиках и максимально эффективно использовать время для занятий.

"Проект важен и для родителей: когда с ребенком работает команда профессионалов, снижается уровень тревоги. По завершении курса каждая семья получает отчет и программу для дальнейшего развития", – подчеркнула Кузнецова.

По мере взросления люди с психофизическими нарушениями сталкиваются с новыми трудностями. Для подростков и молодых людей с расстройством аутистического спектра экспертно-методический центр "Особое детство" реализует инициативу "Свой ключ".

Один из участников проекта, 17-летний Глеб, испытывал трудности в общении. Он хотел не только приобрести навыки самообслуживания, но и научиться контролировать эмоции и учитывать интересы собеседника. В ходе занятий он научился составлять список покупок, планировать расходы и вежливо общаться с окружающими.

Благотворительный фонд "Искусство быть рядом", в свою очередь, предлагает комплексную систему социально-трудовой адаптации "Я занят" для 70 человек с аутизмом, чтобы помочь им освоить профессии. Для подростков работают инклюзивные мастерские, а взрослые проходят подготовку в специализированном центре трудоустройства.

Один из участников проекта, Георгий, научился шить под руководством наставников. Он освоил простые стежки и тренировался на небольших изделиях, а сейчас работает над лоскутным одеялом.

Всего в системе соцзащиты Москвы работают 8 реабилитационно-образовательных и 10 реабилитационных центров. Учреждения успешно применяют отечественные разработки для помощи людям с особенностями здоровья и тем, кто перенес тяжелые травмы.

