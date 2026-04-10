Юрист Петропольский: за оставление тургруппы на Камчатке гиду грозит от 3 до 10 лет

Руководителю туристической группы на Камчатке, оставившей часть команды без телефонов и вернувшейся на базу без них, может грозить лишение свободы. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил юрист Алексей Петропольский.

По словам эксперта, действия гида могут быть квалифицированы по статьям 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и 293 "Халатность" УК РФ. В первом случае предполагается до 10 лет лишения свободы, во втором – до 3 лет.

"Организатор не имел права в принципе уходить без основной группы. Это прямая уголовная ответственность и привлечение именно как обвиняемого. <...> Руководитель обязан их либо убеждать (вернуться с ними. – Прим. ред.), либо оберегать. Других вариантов нет. Либо звонить на спутниковый телефон, вызывать вертолет и с них со всех потом через суд взыскивать компенсацию", – высказался Петропольский.

Об исчезновении туристов на Камчатке стало известно 10 апреля. 28 марта опытные путешественники отправились в поход из поселка Пиначево, следуя заранее спланированному маршруту. Через несколько дней, находясь недалеко от Таловского кордона, участники группы поругались.

В результате двое туристов, у которых были спутниковый телефон и палатка, решили идти другим путем. Оставшиеся семеро продолжили маршрут без связи и укрытия. Причем в какой-то момент они выходили на связь, сообщая, что у них все в порядке.

Позже эту группу заметили в районе водопада на реке Шумной. Планируя за день добраться до Авачинского перевала, туристы вскоре перестали выходить на связь. Предполагалось, 8 апреля они попали в пургу и потерялись.

В результате происшествия погибли двое путешественников 2001 и 2003 годов рождения. Пятерых эвакуировали на базу у подножия Авачинского вулкана, а еще двое самостоятельно вышли к Пиначево.

Глава регионального управления МЧС России Сергей Лебедев подчеркнул, что спасение туристов стало возможным благодаря обязательной регистрации маршрута. Однако, по его словам, гибель произошла из-за несоблюдения правил безопасности. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.