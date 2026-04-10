10 апреля, 14:35

Происшествия
Юрист Петропольский: за оставление тургруппы на Камчатке гиду грозит от 3 до 10 лет

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Руководителю туристической группы на Камчатке, оставившей часть команды без телефонов и вернувшейся на базу без них, может грозить лишение свободы. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил юрист Алексей Петропольский.

По словам эксперта, действия гида могут быть квалифицированы по статьям 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и 293 "Халатность" УК РФ. В первом случае предполагается до 10 лет лишения свободы, во втором – до 3 лет.

"Организатор не имел права в принципе уходить без основной группы. Это прямая уголовная ответственность и привлечение именно как обвиняемого. <...> Руководитель обязан их либо убеждать (вернуться с ними. – Прим. ред.), либо оберегать. Других вариантов нет. Либо звонить на спутниковый телефон, вызывать вертолет и с них со всех потом через суд взыскивать компенсацию", – высказался Петропольский.

Об исчезновении туристов на Камчатке стало известно 10 апреля. 28 марта опытные путешественники отправились в поход из поселка Пиначево, следуя заранее спланированному маршруту. Через несколько дней, находясь недалеко от Таловского кордона, участники группы поругались.

В результате двое туристов, у которых были спутниковый телефон и палатка, решили идти другим путем. Оставшиеся семеро продолжили маршрут без связи и укрытия. Причем в какой-то момент они выходили на связь, сообщая, что у них все в порядке.

Позже эту группу заметили в районе водопада на реке Шумной. Планируя за день добраться до Авачинского перевала, туристы вскоре перестали выходить на связь. Предполагалось, 8 апреля они попали в пургу и потерялись.

В результате происшествия погибли двое путешественников 2001 и 2003 годов рождения. Пятерых эвакуировали на базу у подножия Авачинского вулкана, а еще двое самостоятельно вышли к Пиначево.

Глава регионального управления МЧС России Сергей Лебедев подчеркнул, что спасение туристов стало возможным благодаря обязательной регистрации маршрута. Однако, по его словам, гибель произошла из-за несоблюдения правил безопасности. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Спасательная операция завершилась в природном парке Налычево на Камчатке

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

