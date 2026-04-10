10 апреля, 07:33

Происшествия

Дело возбуждено после гибели двух туристов на Камчатке

Фото: МАХ/"Прокуратура Камчатского края"

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после пропажи группы туристов в районе Авачинского перевала. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Камчатскому краю.

Об исчезновении на Камчатке туристической группы, состоящей из семи человек, стало известно 10 апреля. Предварительно, 28 марта они вышли из поселка Пиначево по запланированному маршруту.

3 апреля в районе Таловского кардона между туристами произошел конфликт, они разделились: двое со спутниковым телефоном и палаткой пошли по сокращенному маршруту, остальные семь продолжили основной маршрут без телефона и палатки. Спустя несколько дней последние вышли на связь, сообщив, что у них все хорошо.

Позже группу из семи человек заметили в районе водопада на реке Шумной – туристы планировали за день дойти до Авачинского перевала. Однако после этого какая-либо связь с ними пропала.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев предположил, что туристы без палатки могли попасть в пургу 8 апреля, потерять ориентир и замерзнуть.

В результате спасатели нашли живыми пятерых пропавших туристов. У них выявлены признаки сильного обморожения, им оказана необходимая помощь. Однако двое были обнаружены погибшими. Власти региона пообещали оказать их родственникам всестороннюю помощь.

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
