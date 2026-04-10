10 апреля, 07:17

Вертолет МЧС вылетел к месту обнаружения группы туристов на Камчатке

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Вертолет МЧС отправился к месту обнаружения группы туристов, ранее пропавших в районе Авачинского перевала на Камчатке. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

По информации ТАСС, вертолет санавиации для эвакуации выживших туристов не запрашивался.

Туристическая группа из семи человек пропала на Камчатке во время похода в Налычевском парке. 28 марта группа вышла из поселка Пиначево по запланированному маршруту, но 3 апреля в районе Таловского кардона между туристами произошел конфликт, и группа разделилась.

В результате двое со спутниковым телефоном и палаткой пошли по сокращенному маршруту, остальные семь продолжили основной маршрут без телефона и палатки.

Группа из семи человек какое-то время продолжала выходить на связь, однако затем туристы пропали. Спасатели приступили к поисковой операции, а следователи организовали процессуальную проверку.

Позже спасателям удалось найти всех пропавших туристов, однако двое из них были обнаружены погибшими. Оставшиеся пять участников похода живы, но у них выявили признаки сильного обморожения. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

