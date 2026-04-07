07 апреля, 07:16

Происшествия

Пропавшая в Хакасии девочка сама вернулась домой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

15-летняя Диана Тодоякова, которая пропала в селе Ефремкино в Хакасии, самостоятельно вернулась домой утром 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

В ведомстве отметили, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Сейчас с несовершеннолетней работают сотрудники полиции. Правоохранительные органы поблагодарили всех, кто принимал участие в поисковых мероприятиях.

О пропаже Тодояковой стало известно после того, как в полицию обратились опекуны девочки. 4 апреля она уехала на велосипеде из дома в селе Ефремкино Ширинского района и не вернулась.

Искали подростка правоохранители, кинологи со служебными собаками, специалисты беспилотной авиации, сотрудники МЧС и волонтеры. В рамках поисковых мероприятий проверялись все возможные места, где могла находиться девочка, а также отрабатывались связи подростка.

Велосипед несовершеннолетней был обнаружен под мостом через реку Белый Июс, которая протекает недалеко от населенного пункта.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

