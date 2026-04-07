Пропавшая в Хакасии девочка сама вернулась домой

15-летняя Диана Тодоякова, которая пропала в селе Ефремкино в Хакасии, самостоятельно вернулась домой утром 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

В ведомстве отметили, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Сейчас с несовершеннолетней работают сотрудники полиции. Правоохранительные органы поблагодарили всех, кто принимал участие в поисковых мероприятиях.

О пропаже Тодояковой стало известно после того, как в полицию обратились опекуны девочки. 4 апреля она уехала на велосипеде из дома в селе Ефремкино Ширинского района и не вернулась.

Искали подростка правоохранители, кинологи со служебными собаками, специалисты беспилотной авиации, сотрудники МЧС и волонтеры. В рамках поисковых мероприятий проверялись все возможные места, где могла находиться девочка, а также отрабатывались связи подростка.

Велосипед несовершеннолетней был обнаружен под мостом через реку Белый Июс, которая протекает недалеко от населенного пункта.

