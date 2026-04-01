Лыжник пропал на Онежском озере в Карелии

Волонтеры ищут лыжника, который 28 марта пропал на Онежском озере в Карелии. Объявление о поиске появилось на странице республиканского отделения поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что 51-летний мужчина ушел на озеро на лыжах и не вернулся. Его рост составляет 176 сантиметров, волосы седые, глаза серые. В день исчезновения он был одет в красную шапку и сине-черный лыжный костюм.

