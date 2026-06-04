Индия и Россия обсудят введение безвиза для туристических групп

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Индия и Россия продолжают обсуждать введение безвизового режима для туристических групп. Об этом РИА Новости сообщил посол республики в РФ Винай Кумар на полях ПМЭФ-2026.

"Переговоры по этому соглашению все еще продолжаются", – сказал дипломат.

Пока между странами действует система электронных виз как для организованных тургрупп, так и для индивидуальных путешественников.

Кроме того, Россия обсуждала отмену виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также групповой безвизовый режим с Вьетнамом. По данным Минэкономразвития, за два года прирост иностранных туристов в РФ вырос в 1,5 раза – до 5,6 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Таиланд намерен сократить безвизовый срок пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Глава МИД королевства пояснил, что это позволит исключить использование въездных послаблений не по назначению. Власти рассчитывают, что пересмотр режима усилит контроль за миграцией, но при этом не повлияет на туристическую привлекательность страны.