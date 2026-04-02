02 апреля, 15:04

Туризм

Россия может отменить визовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом

Россия прорабатывает отмену виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также групповой безвизовый режим с Индией и Вьетнамом. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"В прошлом году мы отменили визы с Китаем, Саудовской Аравией и Оманом. На очереди Малайзия, Бахрейн, Кувейт", – цитирует его ТАСС.

По словам главы ведомства, за последние два года страна в 1,5 раза увеличила прирост иностранных туристов. Их количество составило 5,6 миллиона. За январь 2026 года оно выросло на 37%.

"Это говорит о том, что мы идем с хорошей динамикой. Но задачи, которые поставлены президентом, еще более амбициозные", – отметил Решетников.

Он добавил, что России необходимо прибавить еще 10 миллионов иностранных путешественников.

Ранее стало известно, что Россия и Зимбабве работают над проектом межправительственного соглашения о полной отмене визовых требований для граждан двух стран. На сегодняшний день российские граждане могут оформить визу в Зимбабве на срок до одного месяца онлайн либо получить ее по прибытии. Обычная виза стоит 30 долларов.

Россия и Китай хотят продлить безвизовый режим

Читайте также


туризм

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

