Россия может отменить визовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом

Россия прорабатывает отмену виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также групповой безвизовый режим с Индией и Вьетнамом. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"В прошлом году мы отменили визы с Китаем, Саудовской Аравией и Оманом. На очереди Малайзия, Бахрейн, Кувейт", – цитирует его ТАСС.

По словам главы ведомства, за последние два года страна в 1,5 раза увеличила прирост иностранных туристов. Их количество составило 5,6 миллиона. За январь 2026 года оно выросло на 37%.

"Это говорит о том, что мы идем с хорошей динамикой. Но задачи, которые поставлены президентом, еще более амбициозные", – отметил Решетников.

Он добавил, что России необходимо прибавить еще 10 миллионов иностранных путешественников.

Ранее стало известно, что Россия и Зимбабве работают над проектом межправительственного соглашения о полной отмене визовых требований для граждан двух стран. На сегодняшний день российские граждане могут оформить визу в Зимбабве на срок до одного месяца онлайн либо получить ее по прибытии. Обычная виза стоит 30 долларов.

