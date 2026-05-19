Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 14:46

Происшествия

Перевернувшаяся на Байкале аэролодка с туристами не имела лицензии

Фото: МАХ/"Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Аэролодка "Север-750", перевернувшаяся на Байкале, не имела лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

При этом, по предварительным данным, судно на момент аварии было исправно, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Уточняется, что среди погибших – капитан лодки.

По поводу произошедшей трагедии уже высказался глава Бурятии Алексей Цыденов. Он принес соболезнования родным и близким погибших, а также добавил, что власти примут все меры по оказанию поддержки.

"Примем самые жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам. Поручил <...> обеспечить взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами по проверке всех туристических объектов по вопросам организации безопасности", – написал Цыденов на своей странице в MAX.

Инцидент произошел во вторник, 19 мая. Аэролодка опрокинулась в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега. Всего на момент ЧП на судне находились 18 человек, 13 из которых удалось спасти из воды, включая одного ребенка. При этом одна женщина получила рваную рану ноги, она госпитализирована.

Еще 5 человек погибли. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным СМИ, возможной причиной опрокидывания катера стало превышение допустимого числа пассажиров, так как данная модель рассчитана на перевозку не более 10 человек.

Читайте также


Сюжет: Гибель туристов на Байкале
происшествиярегионы

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика