Таиланд намерен сократить безвизовый срок пребывания иностранцев до 30 дней

Таиланд намерен сократить безвизовый срок пребывания в стране иностранцев с 60 до 30 дней. Такое решение позволит исключить использование въездных послаблений для нетуристических целей, заявил глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу, слова которого передает портал Thai PBS.

В настоящее время граждане некоторых государств могут находиться в Таиланде без визы до двух месяцев. После изменения правил этот срок составит 30 дней.

Власти страны уверены, что пересмотр режима поспособствует усилению контроля за миграционными потоками, сохранив при этом туристическую привлекательность королевства.

Ранее сообщалось, что Россия может отменить визовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также групповой безвизовый режим с Индией и Вьетнамом. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, за последние два года страна в 1,5 раза увеличила прирост иностранных туристов. Их количество составило 5,6 миллиона.

Как говорил Владимир Путин, поток российских туристов на Сейшельские острова продолжает расти, и у этого направления есть потенциал для дальнейшего развития. Россияне занимают там не менее 15%.

