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05 июня, 14:03

Культура

Представлена программа второго сезона проекта "Кинолето в "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Второй сезон московского проекта "Кинолето в "Зарядье" пройдет в этом году с 5 июня по 6 сентября. Гости парка смогут посмотреть фильмы из золотого фонда российского киноискусства. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"Зрители смогут увидеть 36 фильмов из коллекций отечественных киностудий. Показы будут проходить каждую пятницу и в выходные дни", – сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Программа этого года тематически разделена на несколько блоков. Жители и гости Москвы могут увидеть знаменитые картины больших режиссеров, будут показы для детей, и будут фильмы, приуроченные к юбилейным датам. Например, ко Дню России и к 85-летию с начала Великой Отечественной войны покажут ленты XX и XXI веков, рассказывающие о мужестве, героизме и преданности Отечеству.

Кино в пятницу и субботу можно будет посмотреть на большом экране малого амфитеатра, по воскресеньям – в пространстве под Стеклянной корой. В ближайшие дни зрители смогут увидеть следующие фильмы:

  • 5 июня – "Ехали два шофера" (режиссер Александр Котт);
  • 6 июня – "Сказка о царе Салтане" (режиссер Александр Птушко);
  • 7 июня – "Капитанская дочка" (режиссер Владимир Каплуновский);
  • 12 июня – "Волга-Волга" (режиссер Григорий Александров);
  • 13 июня – "Доктор" (режиссер Артем Темников);
  • 14 июня – "Кавказская пленница" (режиссер Леонид Гайдай).

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте и страницах парка "Зарядье" в социальных сетях. Вход на сеансы свободный.

Главная тема городского проекта "Лето в Москве" в этом году – "Время быть вместе". Программа объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, она дает возможность проводить время в городе на спортивных и культурных мероприятиях, участвовать в благотворительных акциях, иметь интересный досуг в центре столицы и рядом с домом.

Спортивные и подвижные мероприятия пройдут в рамках "Лета в Москве" с 5 по 7 июня. Например, на площадках "Московских сезонов" состоятся соревнования по симрейсингу. Участники смогут сесть в реалистичные симуляторы с гоночными креслами, рулями и педалями.

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