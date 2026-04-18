Россия не станет в ответ на ужесточение правил Шенгена закрывать границы для европейцев

Россия не намерена зеркально отвечать на ужесточение ЕС шенгенских правил для российских граждан. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, в России не планируют закрывать границы для европейцев или вводить ограничения на их въезд. Грушко подчеркнул важность сохранения человеческих контактов, туризма, деловых и гуманитарных связей.

"Наша страна заинтересована в налаживании мостов между людьми, вопреки всем усилиям Евросоюза эти мосты разрушить", – подчеркнул Грушко.

Ранее визовый центр Франции в Москве разрешил оплачивать сервисный сбор при подаче документов на визу. Теперь российским туристам не нужно оплачивать сбор при онлайн-записи. Обязательные 36,6 евро сервисного сбора вносятся непосредственно в визовом центре.