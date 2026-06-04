Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 13:10

Происшествия

Служебный автобус опрокинулся на Пятницком шоссе в Подмосковье

Фото: 50.mchs.gov.ru

Служебный автобус с пассажирами опрокинулся на Пятницком шоссе в городском округе Солнечногорск, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС России.

ДТП произошло около деревни Марьино. В результате аварии есть пострадавшие, однако их точное количество ведомство не указало.

Дорогу не перекрыли, розлива топлива нет. К ликвидации последствий ЧП привлекли 25 человек и 9 единиц техники, добавили в МЧС.

Ранее 1 человек погиб и еще 8 получили травмы после массового ДТП на трассе А-107 в Московской области. Авария произошла на 93-м километре автодороги в Богородском городском округе.

Там автомобиль Toyota столкнулся с машиной Ford. От удара первое транспортное средство выехало на встречную полосу, где врезалось в Kia и маршрутный автобус.

Уголовное дело завели после массового ДТП в Богородском округе

Читайте также


происшествияДТП

Главное

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика