Служебный автобус опрокинулся на Пятницком шоссе в Подмосковье

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Служебный автобус с пассажирами опрокинулся на Пятницком шоссе в городском округе Солнечногорск, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС России.

ДТП произошло около деревни Марьино. В результате аварии есть пострадавшие, однако их точное количество ведомство не указало.

Дорогу не перекрыли, розлива топлива нет. К ликвидации последствий ЧП привлекли 25 человек и 9 единиц техники, добавили в МЧС.

Ранее 1 человек погиб и еще 8 получили травмы после массового ДТП на трассе А-107 в Московской области. Авария произошла на 93-м километре автодороги в Богородском городском округе.

Там автомобиль Toyota столкнулся с машиной Ford. От удара первое транспортное средство выехало на встречную полосу, где врезалось в Kia и маршрутный автобус.