26 мая, 16:12

Происшествия

Подросток на питбайке погиб после столкновения с "Газелью" в Подмосковье

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Подросток на питбайке столкнулся с "Газелью" в Раменском округе Подмосковья. В результате он погиб, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Авария произошла в 13:20 26 мая около одного из домов в деревне Ганусово. Предварительно, 12-летний ребенок, управляя питбайком, при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с "Газелью".

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ЧП. По результатам проверки они примут решение в порядке, который предусмотрен законодательством.

Ранее в ТиНАО 15-летний подросток на кроссовом мотоцикле погиб, врезавшись в такси. ДТП произошло на Офицерской улице в районе дома 20. Несовершеннолетний съезжал с тротуара на дорогу.

До этого водитель на питбайке сбил 7-летнего ребенка во дворе в поселке Кугеси Чувашии. После случившегося он скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали.

