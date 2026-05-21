Подросток на мотоцикле погиб при столкновении с такси в ТиНАО

В ТиНАО 15-летний подросток на кроссовом мотоцикле погиб, врезавшись в такси. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Согласно предварительной информации, ДТП произошло на Офицерской улице в районе дома 20. Несовершеннолетний съезжал с тротуара на дорогу и въехал в автомобиль такси. В результате аварии подросток скончался.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

В пресс-службе напомнили об опасности использования питбайков и кроссовых мотоциклов подростками. Там подчеркнули, что кроссовый мотоцикл можно использовать только на специальных трассах и спортплощадках. В ведомстве призвали родителей внимательнее относиться к досугу детей.

