21 мая, 17:40

Происшествия

Подросток на мотоцикле погиб при столкновении с такси в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ТиНАО 15-летний подросток на кроссовом мотоцикле погиб, врезавшись в такси. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Согласно предварительной информации, ДТП произошло на Офицерской улице в районе дома 20. Несовершеннолетний съезжал с тротуара на дорогу и въехал в автомобиль такси. В результате аварии подросток скончался.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

В пресс-службе напомнили об опасности использования питбайков и кроссовых мотоциклов подростками. Там подчеркнули, что кроссовый мотоцикл можно использовать только на специальных трассах и спортплощадках. В ведомстве призвали родителей внимательнее относиться к досугу детей.

Ранее водитель "Газели" сбил пешехода на юго-востоке столицы, а после скрылся с места происшествия. ДТП произошло в районе дома 21 на улице Вертолетчиков.

Автомобилист совершил наезд на пешехода, двигаясь задним ходом. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

происшествияДТПгород

