Подросток в Москве погиб после того, как запрыгнул на щетку уборочного трактора

В Москве погиб 12-летний подросток, который запрыгнул на щетку уборочного трактора, осуществлявшего прометание проезжей части, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ведомства. Предварительно, инцидент произошел в районе корпуса 2 015 в ЗелАО. Сейчас на месте аварии работают представители ГАИ и следственно-оперативной группы.

Ранее один человек погиб в результате ДТП на Бесединском шоссе в Москве. Предварительно, водитель "ВАЗ" столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении и еще одним автомобилем – во встречном. Еще один человек был доставлен в больницу с различными травмами.

Кроме того, на Базовской улице в районе дома 19 автобус сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался. На месте ЧП работала оперативно-следственная группа, обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

