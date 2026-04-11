Прокуратура расследует обстоятельства смертельной аварии на севере Москвы

Столичная прокуратура проконтролирует выявление всех обстоятельств ДТП, в результате которого двое человек погибли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ход проверки и принятие по ее итогам процессуальных решений также взяла на контроль прокуратура Москвы.

"Газель" и легковой автомобиль столкнулись на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе Зеленоградской улицы в Москве утром 11 апреля. В результате погибли два человека – водитель и пассажир машины. Они находились в момент аварии на проезжей части.

По данным Госавтоинспекции Москвы, водитель "Газели" врезался в машину марки Jaguar, которая встала из-за технической неисправности. В связи с произошедшим движение на СВХ в районе Зеленоградской улицы затруднено.

