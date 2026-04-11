Газель и легковушка столкнулись на севере Москвы

Два транспортных средства столкнулись на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Авария случилась утром 11 апреля на СВХ в районе Зеленоградской улицы, дом № 19. В результате погибли два человека – водитель и пассажир машины. Сотрудники ГАИ в настоящее время выясняют все обстоятельства ДТП.

Как уточнил РИА Новости источник в полиции, столкнулись друг с другом "Газель" и легковой автомобиль.

В свою очередь, Госавтоинспекция Москвы уточнила, что водитель "Газели" врезался в машину марки Jaguar, которая встала из-за технической неисправности. В связи с произошедшим движение на СВХ в районе Зеленоградской улицы затруднено, о чем сообщила пресс-служба столичного Дептранса. На месте работают оперативные службы города.

Ранее в центре Москвы произошло столкновение такси с автомобилем конвоя. По данным столичного главка МВД РФ, в Новолужнецком проезде водитель такси, двигаясь с нарушением безопасной дистанции, столкнулся с попутным служебным автомобилем конвоя.

В ходе аварии пострадали двое конвоируемых, их доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции начали проверку по данному происшествию.

