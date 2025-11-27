Водитель сбил пешехода на юго-востоке Москвы и скрылся с места ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель "Газели" сбил пешехода на юго-востоке Москвы, а затем скрылся с места аварии, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, ДТП произошло в районе дома 21 на улице Вертолетчиков. Водитель совершил наезд на пешехода, двигаясь задним ходом. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

В ведомстве добавили, что сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы разбираются в обстоятельствах произошедшего, ведутся разыскные мероприятия.

Ранее в Подмосковье водитель автомобиля Hyundai сбил подростка и скрылся с места происшествия. ДТП произошло 22 ноября на улице Ленина в городе Озеры. Несовершеннолетний погиб от полученных травм на месте.

