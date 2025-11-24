Тягач насмерть сбил девочку на трассе в Приморье

Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья"

Смертельное ДТП произошло на трассе Ракитное – Маревка в Приморском крае, где тягач IVECO насмерть сбил 14-летнюю девочку. О происшествии сообщили в телеграм-канале УМВД России по региону.

Как установили полицейские, водитель тягача совершил наезд на несовершеннолетнюю, когда та резко выбежала на дорогу. Мужчина за рулем большегруза попытался экстренно затормозить, но трагедии избежать не удалось.

После удара тягач съехал в кювет и перевернулся. Девочка скончалась на месте ДТП.

"Водитель тягача не пострадал. Стаж вождения мужчины составляет 9 лет. В течение года к административной ответственности он не привлекался. Состояние опьянения не установлено", – говорится в сообщении полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП, назначены необходимые экспертизы.

Ранее четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае. Авария произошла на трассе М-4 "Дон". Водитель за рулем автомобиля "ВАЗ" превысил скорость, из-за чего транспортное средство занесло. После машина выехала на встречную полосу и врезалась в фуру MAN с полуприцепом.

Еще одно ДТП случилось в Ростовской области, где подросток 2009 года рождения, управляющий автомобилем, погиб в аварии на железнодорожном переезде. Правоохранители устанавливали все обстоятельства случившегося.