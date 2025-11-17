Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в ночь на 17 ноября на трассе М-4 "Дон" возле села Молдавановка в Туапсинском районе. По данным ведомства, водитель, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ", превысил скорость, из-за чего транспортное средство занесло. После машина выехала на встречную полосу и врезалась в фуру MAN с полуприцепом.

В результате погиб водитель и 3 пассажира "ВАЗа". Один из пострадавших госпитализирован. В настоящее время ведомство выясняет все обстоятельства аварии.

Ранее автобус столкнулся с грузовиком на 153-м километре трассы Белгород – М4 "Дон" в Белгородской области. По предварительным данным, при встречном разъезде водители не справились с управлением.

В результате оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус с рабочими наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся. В связи с этим погибли два человека, еще шесть пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

