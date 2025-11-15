Пять пострадавших в ДТП в Перми остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Пермского края"

Четверо пострадавших в аварии с автобусом в Пермском крае остаются в тяжелом состоянии, а еще один – в крайне тяжелом, сообщила в своем телеграм-канале министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.

Она отметила, что в больницах, куда после ДТП доставили 12 пострадавших, есть все необходимое для диагностики и лечения. Эвакуация продолжалась всю ночь. По ее словам, семь человек сейчас находится в состоянии средней степени тяжести.

Крутень добавила, что пациентов лечат главные специалисты Минздрава региона. Также ими были проведены консультации со специалистами федеральных центров. Это поможет определить тактику лечения всех пострадавших.

ДТП произошло в Пермском крае в вечернее время 14 ноября. По данным СК, микроавтобус "Соболь" ехал по трассе Пермь – Шадейка в сторону Екатеринбурга. В районе деревни Черепахи водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли 7 человек, в том числе ребенок.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор региона Дмитрий Махонин пообещал выплатить родственникам погибших по миллиону рублей.

