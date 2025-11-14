РИА Новости: два россиянина, попавших в ДТП в Египте, получили серьезные травмы

Фото: depositphotos/zimmytws

Два из пяти российских туристов, попавших в аварию в провинции Красное море, получили серьезные травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетские медицинские службы.

Отмечается, что среди серьезно пострадавших женщина 1981 года рождения. У одного из туристов менее тяжелые травмы.

ДТП произошло на трассе Марса-Алам – Эль-Кусейр. Туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Согласно информации СМИ, при аварии погиб погиб один гражданин Египта, еще семь человек получили травмы, среди них оказались пятеро россиян и двое азербайджанцев.