Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

Семь человек, включая 17-летнюю девушку, погибли в ДТП с автобусом в Пермском крае, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Травмированы 12 человек", – добавили в ведомстве.

О ДТП в в Кунгурском округе Пермского края стало известно 14 ноября. Микроавтобус "Соболь" на автодороге Пермь – Шадейка выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Возбуждено уголовное дело.

По данным губернатора края Дмитрия Махонина, часть пострадавших доставлены в Кунгурскую больницу, где проходят обследования, а еще несколько человек будут госпитализированы в краевую больницу. По его словам, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.