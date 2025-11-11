11 ноября, 20:56Происшествия
Подросток на багги сбил двух женщин в подмосковном Тучкове
Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"
Подросток на багги сбил двух женщин в подмосковном Тучкове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 11 ноября на привокзальной площади поселка. Транспортное средство на скорости врезалось в здание станции. В ведомстве уточнили, что у 13-летнего подростка не было прав на управление багги.
В результате травмы получили женщина 1960 года рождения и девушка 2006 года рождения. Обе пострадавшие были доставлены в больницы. В Минздраве Подмосковья уточнили, что одна из них находится в тяжелом состоянии, а вторая в состоянии средней степени тяжести.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
Ранее в поселке Красково 17-летний юноша сбил на багги двух 4-летних мальчиков, которые переходили дорогу по регулируемому переходу на улице Карла Маркса. Выяснилось, что у подростка не было прав для управления данным транспортным средством.
В результате ДТП пешеходы получили травмы. Им была оказана необходимая медпомощь. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.
