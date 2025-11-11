Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Подросток на багги сбил двух женщин в подмосковном Тучкове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 11 ноября на привокзальной площади поселка. Транспортное средство на скорости врезалось в здание станции. В ведомстве уточнили, что у 13-летнего подростка не было прав на управление багги.

В результате травмы получили женщина 1960 года рождения и девушка 2006 года рождения. Обе пострадавшие были доставлены в больницы. В Минздраве Подмосковья уточнили, что одна из них находится в тяжелом состоянии, а вторая в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее в поселке Красково 17-летний юноша сбил на багги двух 4-летних мальчиков, которые переходили дорогу по регулируемому переходу на улице Карла Маркса. Выяснилось, что у подростка не было прав для управления данным транспортным средством.

В результате ДТП пешеходы получили травмы. Им была оказана необходимая медпомощь. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.