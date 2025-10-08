Подросток без прав сбил на багги двух четырехлетних мальчиков в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

17-летний подросток сбил на багги двух 4-летних мальчиков, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу в поселке Красково. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 8 октября на улице Карла Маркса. В ведомстве отметили, что у подростка не было водительских прав для управления багги.

В результате ДТП два мальчика получили травмы. В настоящее время им оказывается необходимая медпомощь.

Люберецкая городская прокуратура проконтролирует выяснение обстоятельств случившегося и принятие процессуального решения по факту происшествия.

