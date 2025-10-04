Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Шестеро детей получили травмы в аварии с участием автобуса и двух большегрузов в Дальнереченске Приморского края, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, ДТП произошло 4 октября на 349-м километре трассы А-370 "Уссури". Водитель фуры не выдержал дистанцию и врезался в автобус, который двигался в попутном направлении. После этого автобус столкнулся с большегрузом впереди.

"В момент аварии в автобусе находились 8 пассажиров, 6 из которых несовершеннолетние", – уточнили в прокуратуре.

Пострадавших осматривают врачи, оказывается необходимая медпомощь. На место ДТП для координации правоохранительных органов и спецслужб выехала заместитель Дальнереченского межрайонного прокурора Екатерина Попкова.

Ранее легковой и грузопассажирский автомобили столкнулись во Владимирской области. Авария произошла на 399-м километре дороги Р-132 "Золотое кольцо".

Водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗ. После этого одна из машин загорелась. В результате ДТП погибли пять человек, еще двое пострадали.