04 октября, 12:57Происшествия
Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"
Шестеро детей получили травмы в аварии с участием автобуса и двух большегрузов в Дальнереченске Приморского края, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ведомства, ДТП произошло 4 октября на 349-м километре трассы А-370 "Уссури". Водитель фуры не выдержал дистанцию и врезался в автобус, который двигался в попутном направлении. После этого автобус столкнулся с большегрузом впереди.
"В момент аварии в автобусе находились 8 пассажиров, 6 из которых несовершеннолетние", – уточнили в прокуратуре.
Пострадавших осматривают врачи, оказывается необходимая медпомощь. На место ДТП для координации правоохранительных органов и спецслужб выехала заместитель Дальнереченского межрайонного прокурора Екатерина Попкова.
Ранее легковой и грузопассажирский автомобили столкнулись во Владимирской области. Авария произошла на 399-м километре дороги Р-132 "Золотое кольцо".
Водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗ. После этого одна из машин загорелась. В результате ДТП погибли пять человек, еще двое пострадали.
