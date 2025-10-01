Водитель в Башкирии насмерть сбил на переходе женщину и врезался в магазин

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Башкортостана"

Водитель "Лады Приоры" насмерть сбил женщину с ребенком на нерегулируемом переходе, после чего врезался в магазин в Башкирии. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Комарова в городе Туймазы. Удар был настолько сильным, что женщина скончалась до прибытия скорой помощи, а 5-летняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку, в ходе которой провели освидетельствование автовладельца. Согласно его результатам, он был трезв.

К работе также привлечены представители других экстренных служб. Детали ДТП уточняются.

